Stevige winsten Wall Street, Netflix na cijfers wel hard onderuit

NEW YORK (ANP) - Wall Street is vrijdag met stevige winsten aan de handelsdag begonnen. Beleggers reageerden opgetogen op berichten dat de Straat van Hormuz wordt heropend. Netflix ging wel hard onderuit op de beurzen in New York, na een teleurstellend kwartaalbericht van de streamingdienst.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent hoger op 49.248 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,7 procent tot 7092 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 24.310 punten.

Netflix leverde zo'n 10 procent aan beurswaarde in. De onderneming boekte afgelopen kwartaal flink meer winst, mede dankzij prijsverhogingen en meer abonnees. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Netflix, dat zich in februari terugtrok uit de overnamestrijd rond Warner Bros. Discovery, maakte ook bekend dat voorzitter en medeoprichter Reed Hastings het bedrijf na bijna dertig jaar gaat verlaten.

Straat van Hormuz

Cruisemaatschappijen behoorden vrijdag juist tot de grote winnaars. Carnival en Royal Caribbean Cruises werden elk zo'n 9 procent hoger gezet. Zij verloren eerder nog flink op de beurs als gevolg van de Iranoorlog.

Ook luchtvaartaandelen waren in trek door de nieuwe berichten over de Straat van Hormuz. Delta Air Lines won ruim 5 procent, American Airlines werd 6 procent meer waard en United Airlines ging 9 procent vooruit.

Olieprijzen flinke daling

Grote olieconcerns ExxonMobil en Chevron verloren juist tot 5 procent nadat de olieprijzen een flinke daling lieten zien. Door de blokkade van de Straat van Hormuz waren de olieprijzen de laatste weken tot grote hoogtes gerezen. Een heropening zou betekenen dat de prijzen een nieuwe periode van daling in kunnen zetten.

De hoop op een vredesakkoord in het Midden-Oosten had de Amerikaanse aandelenkoersen de afgelopen dagen al flink doen stijgen. De sterke opmars volgde op het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran van vorige week. Die wapenstilstand loopt op 21 april af, maar beleggers rekenen op een verlenging van de gevechtspauze. Optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie en sterke winstcijfers van bedrijven hebben ook bijgedragen aan de opmars.