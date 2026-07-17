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Hermans houdt expertisecentra voor postcovid jaar langer open

Samenleving
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 18:23
bijgewerkt om vrijdag, 17 juli 2026 om 18:25
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De speciale expertisecentra waarin mensen met postcovid kunnen worden behandeld, blijven zeker een jaar langer open. Zorgminister Sophie Hermans (VVD) meldt in een Kamerbrief dat geld dat hiervoor is vrijgemaakt nog niet op is, waardoor de centra in 2027 open kunnen blijven.
De centra bestaan inmiddels ruim anderhalf jaar. Tot eind mei zijn hier 1550 volwassenen en 350 kinderen ontvangen met langdurige klachten na een coronabesmetting. Het kabinet heeft de organisaties die betrokken zijn bij de expertisecentra gevraagd om een voorstel uit te werken over hoe de zorg voor postcovid-patiënten ook na 2027 behouden blijft.
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