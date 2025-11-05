Hermans kritisch over aankoop CO2-kredieten buiten EU

BRUSSEL (ANP) - Demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat) is kritisch op de aankoop van CO2-kredieten buiten de EU, wat is afgesproken in het klimaatdoel voor 2040. Lidstaten zijn akkoord gegaan om per 2040 90 procent minder uit te stoten. 85 procent daarvan gebeurt binnen de EU, 5 procent kan worden gecompenseerd met de aankoop van CO2-kredieten buiten Europa.

Op die manier zijn lidstaten over de streep getrokken om in te stemmen met het nieuwe klimaatdoel. VVD'er Hermans noemt het een "typisch 'Brusselse oplossing'".

Er komt ook elke vijf jaar een evaluatie of lidstaten mogelijk nog 5 procent extra kunnen compenseren buiten de EU. "Dit hele pakket moet nog worden uitgewerkt", zegt de minister na het nachtelijke overleg. "Hier zal ik kritisch op mee blijven kijken."

Hermans noemt het verder wel winst dat er een afspraak ligt over een klimaatdoel. "Deze stip aan de horizon is enorm belangrijk voor investeringszekerheid voor bedrijven en overheden", zei ze.