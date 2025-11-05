Wat gebeurt er als je met 100 km/u terugschakelt naar de eerste versnelling? Deze YouTuber test het uit

Wat gebeurt er als je met 100 km/u keihard van de vijfde naar de eerste versnelling schakelt? Elke automobilist heeft wel eens aan dat nachtmerriescenario gedacht, maar één YouTuber besloot het gewoon te doen. En ja, het is net zo dom als dat het klinkt.

De man achter het kanaal AutoVlog staat bekend om zijn krankzinnige autoproeven. Wodka in de tank, popcornolie in de motor, hij probeerde het allemaal al. Maar dit keer ging hij nog een stap verder.

“Waarom zou je?”

In de video kondigt hij zijn plan aan alsof het de normaalste zaak van de wereld is: “We gaan de transmissie en de motor echt op de proef stellen, want heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als je je voertuig in de eerste versnelling zet terwijl je 100 km per uur rijdt? Waarschijnlijk niet, want waarom zou je? Het is een extreem dom ding om te doen…”

Toch drukt hij het gaspedaal in met trillende handen: “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet nerveus ben. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor het maken van een van deze extreem stomme video's.”

Hij schakelt. De auto giert, remt abrupt af en maakt bizarre geluiden. “Wat was dat! De banden blokkeerden. Oh, het remt, denk ik. Wow, dat had ik niet verwacht, dat is raar.”

YouTubers smullen ervan

Onder de video stromen reacties binnen. Eén fan schrijft: “Deze man riskeert letterlijk zijn veiligheid en geld voor educatieve doeleinden, waanzinnig respect.” Een ander: “De man beantwoordt letterlijk mijn grootste levensvragen over auto's.”

Een derde zegt: “Leuk weetje: Deze gebeurtenis heet eigenlijk ‘money shifting’, want bereid je voor om geld uit te geven voor een nieuwe motor.”

De moraal van het verhaal? Doe dit thuis niet na. Tenzij je echt zin hebt om je spaarrekening total loss te schakelen.