Ackermann opvolger Groenewegen bij wielerploeg Jayco-AlUla

MELBOURNE (ANP) - Pascal Ackermann zet zijn wielerloopbaan voort bij de Australische ploeg Jayco-AlUla. De Duitse sprinter neemt de plaats in van Dylan Groenewegen, de Nederlander die overstapt naar Unibet Rose Rockets. Ackermann heeft 41 overwinningen op zijn naam staan en komt over van Israel - Premier Tech. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend.

Voormalig Duits wegkampioen Ackermann won onder meer drie ritten in de Giro d'Italia en twee in de Vuelta. De 31-jarige Duitser krijgt in de sprints onder meer hulp van zijn landgenoot Jasha Sütterlin en de Sloveen Luka Mezgec.

"Jayco-AlUla is een ploeg met een groot verleden waarvoor ik al eerder had willen uitkomen", zegt Ackermann op de website van zijn nieuwe team. "Het is de beste plek om te blijven jagen op successen."

Ackermann won ook ritten in de Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné. Het afgelopen jaar was hij maar één keer succesvol, in de Classique Dunkerque.