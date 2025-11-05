ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ackermann opvolger Groenewegen bij wielerploeg Jayco-AlUla

Sport
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 11:00
anp051125095 1
MELBOURNE (ANP) - Pascal Ackermann zet zijn wielerloopbaan voort bij de Australische ploeg Jayco-AlUla. De Duitse sprinter neemt de plaats in van Dylan Groenewegen, de Nederlander die overstapt naar Unibet Rose Rockets. Ackermann heeft 41 overwinningen op zijn naam staan en komt over van Israel - Premier Tech. Hij heeft een contract voor twee jaar getekend.
Voormalig Duits wegkampioen Ackermann won onder meer drie ritten in de Giro d'Italia en twee in de Vuelta. De 31-jarige Duitser krijgt in de sprints onder meer hulp van zijn landgenoot Jasha Sütterlin en de Sloveen Luka Mezgec.
"Jayco-AlUla is een ploeg met een groot verleden waarvoor ik al eerder had willen uitkomen", zegt Ackermann op de website van zijn nieuwe team. "Het is de beste plek om te blijven jagen op successen."
Ackermann won ook ritten in de Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné. Het afgelopen jaar was hij maar één keer succesvol, in de Classique Dunkerque.
loading

POPULAIR NIEUWS

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

shutterstock_2511417961

Steeds minder vlees in je burger: Hoe hybride vlees langzaam onze supermarkt verovert

Loading