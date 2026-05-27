ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hermans neemt advies over: geen vaccin tegen meningokokken B

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 14:18
anp270526155 1
DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt het advies van de Gezondheidsraad over en neemt een vaccinatie tegen meningokokken B niet op in het rijksvaccinatieprogramma. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Als er nieuwe vaccins voor komen, kan dit besluit veranderen.
De VVD-minister noemt meningokokken B een "zeer ernstige infectieziekte", maar het aantal mensen dat er ernstig ziek van wordt of eraan overlijdt ligt laag, stelt ze. Vooral kinderen en jongvolwassenen kunnen de ziekte krijgen. Vorig jaar is een kind van 4 jaar of jonger eraan overleden, net als een jongere van tussen de 15 en 24 jaar.
De vaccinatie zorgt vaak voor hoge koorts bij baby's, wat ook weer tot artsenbezoek kan leiden. De zorgwinst is daarmee volgens de raad minimaal, en Hermans gaat daarin mee. Het vaccin zou 100 procent effectief moeten zijn om de een à twee sterfgevallen per jaar te voorkomen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Andrew_still

Dit zei Andrew Windsor tegen vrouwen

shutterstock_167150585

Een reis naar de dood en terug. Hoe mensen het ervaren om dood te gaan

shutterstock_2647768029

Word rijk met de beste tips uit de geschiedenis.

anp270526057 1

Bijna niemand wil meer een benzineauto

anp 420168170

Ook zo'n last van fruitvliegjes? Zo voorkom je een plaag

63107851_m

Deze zomerse fruitsoorten zijn het gezondst

Loading