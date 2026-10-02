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Indiase piloot flydubai: ik kon al die mensen niet laten sterven

Samenleving
door anp
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ABU DHABI (ANP/AFP) - De Indiase piloot Smit Machchhar, die woensdag gewond raakte na een aanval van zijn copiloot op een flydubai-vlucht, heeft gezegd dat hij de passagiers wilde beschermen. Hij zei dit tijdens een videogesprek met de Indiase premier Narendra Modi.
"Ik probeerde mijn eigen leven te redden, maar wist ook dat ik niet al die mensen kon laten sterven", aldus Machchhar. Hij omschreef te voelen dat het vliegtuig een duikvlucht nam. Hierna besloot hij gewond de deur van de cockpit te openen. "Ik werd toen ook geslagen, maar deed de deur open en iedereen kwam naar binnen."
Passagiers kwamen de cockpit binnen, overmeesterden de copiloot en leidden het vliegtuig om om een crash te voorkomen. Het toestel maakte een noodlanding in het Saudische Tabuk.
Het voorval in het flydubai-toestel dat onderweg was naar Tel Aviv wordt onderzocht. Volgens Israël wilde de copiloot het vliegtuig laten neerstorten.
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