Hermans vraagt Europese Commissie tabaksmarkt te 'bevriezen'

DEN HAAG (ANP) - Voorkom dat nieuwe producten met nicotine of stoffen die daarop lijken op de Europese markt komen. Die oproep voor een 'market freeze' doet minister Sophie Hermans (Volksgezondheid, VVD) samen met zeven andere EU-lidstaten aan de Europese Commissie. "Zo voorkomen we dat jongeren verslaafd raken aan de vapes van de toekomst", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

De acht landen willen ook verplichte neutrale verpakkingen voor nicotineproducten en een Europees verbod op smaakjes. Bovendien moeten eisen aan sociale media om tabaksreclames te verwijderen worden aangescherpt. Mogelijkheden om de producten uit het buitenland te halen, moeten worden ingeperkt.

In Nederland is het al moeilijker en duurder geworden om aan tabak en vapes te komen. "In omringende landen is de tabak goedkoper en zijn vapes met smaakjes nog toegestaan", merkt Hermans. Daarom wil ze samen optrekken met buurlanden.