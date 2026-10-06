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Britse waakhond onderzoekt Meta om nieuwe Instagram-functie

Economie
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse mediatoezichthouder Ofcom onderzoekt of Meta zich mogelijk niet heeft gehouden aan de Britse regels voor onlineveiligheid. Het bedrijf achter Facebook en Instagram zou de risico's van een nieuwe functie op Instagram onvoldoende hebben beoordeeld voor die werd gelanceerd.
Het onderzoek draait om Instagram Instants, waarmee gebruikers snel foto's kunnen maken en direct kunnen delen met vrienden. De gedeelde foto's verschijnen in de berichteninbox en kunnen één keer worden bekeken voordat ze verdwijnen, net zoals bij Snapchat.
Ofcom wil vaststellen of Meta zijn verplichtingen in het Verenigd Koninkrijk heeft geschonden door voor de lancering van Instants geen "passende en toereikende risicobeoordeling uit te voeren voor illegale content en kinderen".
Het beoordelen van die risico's is volgens directeur handhaving bij Ofcom George Lusty "een cruciale stap die techbedrijven moeten zetten om hun gebruikers te beschermen".
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