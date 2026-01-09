Hermans: zorgelijk dat VS klimaatverdrag verlaten, rest gaat door

DEN HAAG (ANP) - Klimaatminister Sophie Hermans (VVD) vindt het "zorgelijk" dat de Verenigde Staten een belangrijk klimaatverdrag van de Verenigde Naties verlaten. Maar de demissionaire bewindsvrouw benadrukte vrijdag voor aanvang van de ministerraad ook dat andere landen, waaronder Nederland, samen blijven optrekken om klimaatverandering tegen te gaan.

Landen die zijn aangesloten bij het verdrag UNFCCC komen jaarlijks in een zogeheten COP bij elkaar om afspraken te maken over klimaatbeleid. In 2015 resulteerde zo'n top in het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin werd afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en te streven naar 1,5 graden.

Bij de laatste COP sloten de VS ook al niet aan en hebben de overgebleven landen toch afspraken gemaakt, benoemt Hermans. De landen die overblijven zijn volgens Hermans goed voor 90 procent van de benodigde reductie van broeikasgassen. Desondanks vindt ze het "niet goed" dat "een van de grootste uitstoters" helemaal uitstapt.