Nieuwe zedenwet: 86% van de zaken eindigt in veroordeling

seksueel misbruik
door Redactie
vrijdag, 09 januari 2026 om 10:50
ANP-444192119
De nieuwe Wet Seksuele Misdrijven zorgt voor een golf aan strafzaken. Uit cijfers van het NPO Radio 1-programma Het Misdaadbureau van PowNed blijkt dat het Openbaar Ministerie sinds de invoering in juli 2024 al bijna 1000 verdachten heeft gedagvaard. En wie eenmaal voor de rechter staat onder deze nieuwe wet, komt daar zelden zonder kleerscheuren mee weg: maar liefst 86 procent van de rechtszaken eindigt in een veroordeling.
Waar voorheen 'dwang' bewezen moest worden, is sinds juli 2024 'onvrijwilligheid' de maatstaf: seks tegen de wil van de ander is strafbaar. De nieuwe cijfers laten zien dat de politie en het OM de nieuwe zedenwet voortvarend toepassen. Sinds het ingaan van de wet op 1 juli 2024 tot en met oktober 2025 zijn de volgende resultaten geboekt: 931 verdachten zijn door het OM gedagvaard.
370 zaken zijn inmiddels daadwerkelijk inhoudelijk behandeld in de rechtszaal, blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. 320 veroordelingen: van die behandelde zaken leidde dus 86% tot een veroordeling (met of zonder strafoplegging).
Bron: NPO radio 1

