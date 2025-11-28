ECONOMIE
Hermans zou tweet Keijzer over NOS zelf niet hebben verstuurd

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 10:28
DEN HAAG (ANP) - VVD-vicepremier Sophie Hermans staat niet achter uitlatingen van haar BBB-collega Mona Keijzer over de NOS op X. Keijzer betichtte de publieke omroep daar indirect van het kritiekloos overtikken van Hamas-propaganda. "Ik zou deze tweet niet sturen", zei Hermans daarover voor aanvang van de ministerraad.
"Ik zeg in algemene zin dat ik persvrijheid een groot goed vind, en dat ik de kwaliteit van de journalistiek in Nederland hoog heb", zei Hermans. Zij waarschuwde dat ontwikkelingen elders op de wereld laten zien dat persvrijheid "niet vanzelfsprekend" is. Maar: "Het hoort bij een democratische rechtsstaat dat we dat hebben."
Zelf vindt Keijzer dat zij niets verkeerd heeft gedaan. "De NPO gaat zelf over de keuzes die ze maakt", zei zij. "Maar zij zijn natuurlijk niet gevrijwaard van discussie daarover."
