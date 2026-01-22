Hersenstichting: aantal mensen met hersenaandoening loopt op

DEN HAAG (ANP) - In de komende decennia moeten steeds meer mensen leven met de gevolgen van een beroerte, dementie of parkinson. Ook hebben veel mensen dan een depressie, een angststoornis of een dwangstoornis. Dat verwacht de Hersenstichting.

De organisatie schat dat halverwege de eeuw meer dan 750.000 mensen een beroerte hebben gehad en met de gevolgen moeten omgaan. Dat zou ongeveer 43 procent meer zijn dan in 2022. De toename komt mede door medische vooruitgang. Mensen overleven vaker een beroerte, maar het betekent wel dat ze lang zorg nodig hebben.

Meer dan een half miljoen mensen hebben rond 2050 dementie, denkt de stichting, wat zou neerkomen op een toename van circa 94 procent.

De toename heeft niet alleen gevolgen voor de patiënten zelf, maar ook voor hun omgeving, voor de gezondheidszorg en voor de samenleving, benadrukt de Hersenstichting. Die wil dat er meer aandacht komt voor onderzoek, zorg en manieren om klachten te voorkomen.