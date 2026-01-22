Bestaande koopwoningen 8,6 procent duurder in 2025

DEN HAAG (ANP) - De prijzen van bestaande koopwoningen zijn vorig jaar met gemiddeld 8,6 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In december stegen de prijzen met 5,8 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De prijsstijging van bestaande koopwoningen vlakte verder af, melden het CBS en het Kadaster. December was de negende maand op rij dat dit gebeurde. De gemiddelde verkoopprijs voor een bestaande koopwoning op de krappe huizenmarkt bedroeg in december 480.051 euro. Ook de NVM stelde dat de prijsstijging afvlakt. Dat was een gevolg van het hoge aanbod van woningen door het uitponden, waarbij beleggers voormalige huurhuizen te koop zetten.

De huizenprijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna daalden de prijzen een tijd, maar sinds juni 2023 stijgen ze weer. De gemiddelde prijs in december lag 13,9 procent hoger dan bij de piek in juli 2022. Ten opzichte van november daalde de prijs van een koopwoning met 0,9 procent in december.

Gemiddelde prijs boven 500.000

Over heel 2025 zijn 238.695 woningen van eigenaar gewisseld, bijna 16 procent meer dan een jaar eerder. In december werden 27.154 woningen verkocht, ruim 14 procent meer dan een jaar eerder.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) maakte een week eerder bekend dat de gemiddelde huizenprijs in het laatste kwartaal van vorig jaar boven de 500.000 euro lag. Het was voor het eerst dat de grens van een half miljoen euro werd doorbroken.

De prijzen van koopwoningen blijven dit en volgend jaar stijgen, voorspelden economen van ING, Rabobank en ABN AMRO eerder. Dat de huizenprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen, komt vooral door het krappe aanbod. Zo worden niet voldoende nieuwbouwwoningen gebouwd. Ook zijn de inkomens van huishoudens gestegen, waardoor potentiële kopers meer te besteden hebben.