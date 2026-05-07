Herstemming Gorinchem definitief, Democraten de grootste

GORINCHEM (ANP) - Democraten Gorinchem is, na het definitief vaststellen van de verkiezingsuitslag van de herstemming op 29 april, zoals verwacht de grootste fractie geworden in de gemeenteraad. De lokale partij krijgt zeven zetels, net zoveel als het aantal zetels dat de partij kreeg bij de verkiezingen op 18 maart.

Stadsbelang is net als bij de eerste stemronde tweede geworden, met vier zetels. D66 verloor een zetel aan het CDA. De overige partijen behaalden evenveel zetels als bij de eerste stemronde. De opkomst was op 29 april iets lager dan op 18 maart: 47 procent om 50,5 procent.

De herstemming was nodig omdat op 18 maart mogelijk is gefraudeerd. Een van de kandidaten van D66 werd in de media in verband gebracht met de mogelijke fraude. Het vermoeden is dat deze persoon stemmen heeft geronseld. De zaak is nog in onderzoek bij het Openbaar Ministerie.

De nieuwe raad wordt op woensdag 13 mei geïnstalleerd. Twee dagen daarvoor is het afscheid van de oude raad.