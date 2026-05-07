Nieuwe klap voor Eerbeek door sluiting tweede papierfabriek

UTRECHT (ANP) - Het faillissement van papierfabriek Coldenhove in Eerbeek is een nieuwe klap voor het Gelderse dorp. Door het woensdag uitgesproken faillissement van Coldenhove verliezen 110 werknemers hun baan. Het is de tweede papierfabriek in Eerbeek die de deuren sluit, want drie jaar geleden ging ook al de fabriek van Stora Enso dicht.

Bestuurder Ashna Kamta van vakbond FNV zegt dat de werknemers van Coldenhove wisten dat het niet goed ging met de fabriek, maar dat het faillissement toch flink aankomt in Eerbeek. De fabriek bestaat al meer dan 350 jaar, maar kampt met hoge energiekosten en een afnemende vraag.

"De mensen zijn extra aangeslagen, want drie jaar geleden sloot ook de grote papierfabriek Stora Enso De Hoop al. Dit zijn bedrijven waar mensen uit Eerbeek en omgeving generatie na generatie werken. Je ging er werken want je vader en grootvader werkten er ook. Iedereen is ontzettend loyaal en betrokken. Dus dit faillissement hakt er wel in bij heel veel mensen in het dorp", aldus Kamta.

'Hele trieste gebeurtenis'

CNV-bestuurder Maayke Kasper spreekt van een "hele trieste gebeurtenis". Ze zegt dat Coldenhove niet het eerste industriële slachtoffer van de hoge energiekosten in Nederland is. Kasper wil daarom dat politiek Den Haag iets doet aan de energiekosten. "Nederlandse fabrieken hebben grote moeite de concurrentie met het buitenland vol te houden. Ze reorganiseren, trekken de grens over of moeten, net als Coldenhove, hun deuren helemaal sluiten. Den Haag kan niet achterover blijven leunen."

Bij de fabriek van Stora Enso werkten ongeveer 185 mensen. Die fabriek was ook ongeveer 350 jaar oud.