ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De keerzijde van Ozempic: wie afvalt met een prikje wordt harder veroordeeld dan wie dik blijft

Wetenschap
door Désirée du Roy
woensdag, 06 mei 2026 om 15:22
ozempic_karikatuur
Wie kilo's kwijtraakt dankzij Ozempic of Wegovy hoopt op complimenten, maar krijgt vaker het tegenovergestelde. Een nieuwe Amerikaanse studie laat zien dat GLP-1-gebruikers sociaal harder worden afgestraft dan mensen die níets aan hun gewicht doen.
GLP-1-medicijnen zoals Ozempic, Wegovy, Mounjaro en Zepbound worden in de media bejubeld als doorbraak in de strijd tegen overgewicht. Maar onderzoekers van [Rice University](https://news.rice.edu/news/2026/glp-1-paradox-rice-study-finds-weight-loss-drugs-may-carry-unexpected-stigma) ontdekten een onverwachte sociale prijs. In hun studie, deze week gepubliceerd in het International Journal of Obesity] kregen GLP-1-gebruikers stelselmatig de hardste oordelen.

Lager dan wie niet afviel

Hoofdonderzoeker Erin Standen liet ruim 600 deelnemers een fictieve persoon beoordelen met drie verschillende gewichtsverhalen: afgevallen met een GLP-1, afgevallen met dieet en sport, of helemaal niet afgevallen. Op een zevenpuntsschaal voor sociale acceptatie scoorde de prikgebruiker een 4,99 — lager dan de persoon die níet afviel (5,25) en duidelijk lager dan de sporter (5,51), meldt StudyFinds. Ook op persoonlijkheidstrekken als 'lui' en 'ongedisciplineerd' werden GLP-1-gebruikers harder afgerekend.
Dik blijven wordt veroordeeld, afvallen met hulp óók.
"We verwachtten enige stigma, maar de omvang ervan verraste ons", aldus Standen. De boosdoener: het idee dat het medicijn een "easy way out" is. Wie weer aankomt na het stoppen met de pen — vaak door de kosten van zo'n 1.200 dollar per maand — krijgt er nóg een laag oordeel bovenop.

Damned if you do

De bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek van Georgetown University, dat aantoonde dat vooral witte vrouwen extra hard worden veroordeeld om GLP-1-gebruik. Met circa 18 procent van de Amerikaanse volwassenen die ooit zo'n middel gebruikte, dreigt een breed sociaal probleem. Standen pleit dan ook voor publiekscampagnes die uitleggen hoe GLP-1's biologisch werken — want voorlopig geldt: dik blijven wordt veroordeeld, afvallen met hulp óók.

Lees ook

Eerst viel hij af, daarna zijn vrienden.Eerst viel hij af, daarna zijn vrienden.
'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken
Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”Paul de Leeuw valt 18 kilo af in recordtempo – “Het werkt als een gek bij mij”
Nieuwe, akelige bijwerkingen van OzempicNieuwe, akelige bijwerkingen van Ozempic
loading

POPULAIR NIEUWS

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

anp 431352066

Veel mensen wassen rauwe kip voor het koken: Goed idee of niet?

angeklagte-erzieherin-im-landgericht-goettingen

Kleuterjuf doodt 15-jarig meisje – vanwege haar mobiele telefoon

Loading