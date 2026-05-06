De keerzijde van Ozempic: wie afvalt met een prikje wordt harder veroordeeld dan wie dik blijft

Wie kilo's kwijtraakt dankzij Ozempic
of Wegovy hoopt op complimenten, maar krijgt vaker het tegenovergestelde. Een nieuwe Amerikaanse studie laat zien dat GLP-1-gebruikers sociaal harder worden afgestraft dan mensen die níets aan hun gewicht doen.
GLP-1-medicijnen zoals Ozempic
, Wegovy, Mounjaro en Zepbound worden in de media bejubeld als doorbraak in de strijd tegen overgewicht. Maar onderzoekers van [Rice University](https://news.rice.edu/news/2026/glp-1-paradox-rice-study-finds-weight-loss-drugs-may-carry-unexpected-stigma) ontdekten een onverwachte sociale prijs. In hun studie, deze week gepubliceerd in het International Journal of Obesity]
kregen GLP-1-gebruikers stelselmatig de hardste oordelen.
Lager dan wie niet afviel
Hoofdonderzoeker Erin Standen liet ruim 600 deelnemers een fictieve persoon beoordelen met drie verschillende gewichtsverhalen: afgevallen met een GLP-1, afgevallen met dieet en sport, of helemaal niet afgevallen. Op een zevenpuntsschaal voor sociale acceptatie scoorde de prikgebruiker een 4,99 — lager dan de persoon die níet afviel (5,25) en duidelijk lager dan de sporter (5,51), meldt StudyFinds
. Ook op persoonlijkheidstrekken als 'lui' en 'ongedisciplineerd' werden GLP-1-gebruikers harder afgerekend.
Dik blijven wordt veroordeeld, afvallen met hulp óók.
"We verwachtten enige stigma, maar de omvang ervan verraste ons", aldus Standen. De boosdoener: het idee dat het medicijn een "easy way out" is. Wie weer aankomt na het stoppen met de pen — vaak door de kosten van zo'n 1.200 dollar per maand — krijgt er nóg een laag oordeel bovenop.
Damned if you do
De bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek van Georgetown University, dat aantoonde dat vooral witte vrouwen extra hard worden veroordeeld om GLP-1-gebruik. Met circa 18 procent van de Amerikaanse volwassenen die ooit zo'n middel gebruikte, dreigt een breed sociaal probleem. Standen pleit dan ook voor publiekscampagnes die uitleggen hoe GLP-1's biologisch werken — want voorlopig geldt: dik blijven wordt veroordeeld, afvallen
met hulp óók.