Recordaantal explosies in januari, vooral in deze stad

In januari ging bijna honderd keer een explosief af bij een woning, bedrijfspand of auto. Alleen in oktober vorig jaar gebeurde dit nog vaker, blijkt uit cijfers die het ANP sinds 2023 bijhoudt. De meeste explosies vonden opnieuw plaats in Rotterdam.

Gemiddeld was het vorige maand drie keer per dag raak. Op 12 januari vonden de meeste explosies plaats, namelijk tien op één dag, waaronder bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

De explosies gebeurden vooral in grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Zo ging bij een huis aan de Meidoornstraat in Rotterdam, dat vorig jaar al enkele keren doelwit was, deze maand twee keer een explosief af. Afgelopen nacht ging onder meer bij een huis aan de Vrijmark in Almere een explosie af.

Criminaliteit

Het aantal incidenten met explosieven neemt sinds enkele jaren flink toe. De politie schat dat bij ruim de helft geen link is met criminaliteit, maar dat een ruzie de oorzaak is van het incident. Volgens de politie wordt vaak zwaar, professioneel vuurwerk gebruikt met flitspoeder als lading. Dat explosieve mengsel zit onder meer in cobra's.

In de inventarisatie van het ANP zijn alleen incidenten meegenomen met explosieven die zijn afgegaan, aangezien deze de grootste impact hebben op de omgeving. Het ANP heeft daarbij ook de straat en de plaats van het incident, de datum en het soort locatie waar het explosief is afgegaan bijgehouden. Het gaat om explosies die zijn bekendgemaakt door media of door de politie. Het daadwerkelijke aantal kan nog hoger zijn.