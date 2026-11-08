Je hebt spaargeld of beleggingen en denkt dat het box 3-herstel niets voor jou is. Dat denken veel mensen. Daarom haalt het kabinet nu ruim 3,1 miljard euro uit de pot die bedoeld was om te veel betaalde box 3-belasting terug te geven. Er wordt veel minder teruggevraagd dan geraamd. Belegde je in 2022, of stond je geld jarenlang op een rekening zonder rente? Dan kan er voor jou nog wel iets te halen zijn. Voor 2021 moet je dan wel vóór 31 december in actie komen.

Het geld komt niet vanzelf. De Belastingdienst kan je werkelijke rendement niet zelf vaststellen, want hij heeft daarvoor onvoldoende gegevens.

Van de 16,6 miljard is pas 1,38 miljard teruggegeven

Voor het herstel van box 3 hebben eerdere kabinetten in totaal 16,6 miljard euro gereserveerd. De verwachting was dat 1,56 miljoen verzoeken over de jaren 2017 tot en met 2024 zouden gaan. Uit antwoorden op Kamervragen, waarover Taxence schreef, blijkt dat er tot begin september 554.231 formulieren inhoudelijk waren verwerkt. Daarvan leidden er 403.065 tot een lagere inkomstenbelasting in box 3, samen goed voor € 1,38 miljard. Gemiddeld ging de belasting met zo'n € 3.425 omlaag.

Het kabinet verwerkte dat in het aangepaste Belastingplan, dat na een extra ministerraad op dinsdag naar de Tweede Kamer ging. Daarin neemt het kabinet ruim 3 miljard uit de reservering voor eerder box 3-herstel en beperkt het lenen uit de eigen bv, wat samen zo'n 3,5 miljard moet opbrengen. Volgens De Dagelijkse Standaard gaat het om opgeteld 3.130 miljoen euro, verspreid over 2026 tot en met 2029.

Of die meevaller er echt komt, staat niet vast. Staatssecretaris Eerenberg noemde de cijfers in september nog een tussenstand en vond het te vroeg om conclusies te trekken. Volgens de economen achter Rode Cijfers is het geld dan ook ten onrechte weggestreept tegen een onzekere meevaller bij de lopende hersteloperatie, waardoor die € 3 miljard ten laste komt van de staatsschuld.

Hoe minder mensen hun geld terugvragen, hoe beter de rekensom voor het kabinet uitpakt.

Over 2021 tot en met 2024 mag iedereen het proberen

Over de jaren 2021 tot en met 2024 mag je altijd het formulier Opgaaf werkelijk rendement invullen, ook als je over die jaren geen brief hebt gekregen. Voor 2021 en later hoef je ook geen bezwaar te hebben gemaakt. Voor de jaren daarvoor ligt dat anders: over 2017 tot en met 2020 krijg je alleen herstel als je op tijd bezwaar hebt gemaakt, of als je aanslag op 24 december 2021 nog niet vaststond. Zonder bezwaar krijg je niets terug, wat de Hoge Raad op 25 juni 2026 bevestigde.

Voor 2021 loopt de tijd het snelst af. De opgaaf moet uiterlijk op 31 december 2026 bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor latere jaren geldt de datum in de brief waarin staat dat je je werkelijke rendement mag doorgeven. Je vult voor elk jaar een apart formulier in; alle jaren in één keer doorgeven kan niet.

Belegger in 2022? Daar zit de grootste kans

In 2022 rekende de Belastingdienst voor beleggingen met een fictief rendement van 5,53 procent. Aandelen leverden dat jaar gemiddeld -7,97 procent op. "Vooral beleggers die in 2022 een laag of negatief rendement behaalden, profiteren mogelijk", zegt Susanna van Rabobank. Een rekenvoorbeeld van FiscAlert: partners met €100.000 spaargeld en €200.000 aan beleggingen betaalden over 2022 €2.270 box 3-belasting. Hun werkelijke rendement was lager dan het forfaitaire, en ze krijgen alle betaalde box 3-belasting terug.

Rente krijg je er niet bij. Beleggers die over 2021 en 2022 te veel box 3-belasting hebben betaald, krijgen hun geld zonder rentevergoeding terug. Een risico loop je met de opgaaf ook niet: volgens de Belastingdienst ga je nooit meer belasting betalen dan eerder is berekend. Was je werkelijke rendement hoger, dan blijft alles zoals het was.

Alleen spaargeld? Meestal niet, met één uitzondering

Heb je alleen spaargeld, dan is de kans volgens de Belastingdienst heel klein dat je geld terugkrijgt. Een belangrijke reden: bij het werkelijk rendement geldt geen heffingsvrij vermogen, zo heeft de Hoge Raad bepaald. De fiscus kijkt dus naar het werkelijke rendement over je hele vermogen. Over 2022 hoef je als spaarder niets te proberen: spaarders betaalden dat jaar helemaal geen box 3-belasting, dus er valt ook niets terug te krijgen.

De uitzondering is geld dat stil op een rekening stond. FiscAlert raadt spaarders aan vooral naar 2023 en 2024 te kijken, zeker als je veel geld op een betaalrekening had waar je geen of nauwelijks rente op kreeg. Heb je een tweede woning, dan telt ook de waardeverandering daarvan mee. In 2023 en 2024 steeg de WOZ-waarde gemiddeld minder dan het fictieve rendement.

Zo check je of jij nog iets krijgt

Log in op Mijn Belastingdienst, klik op 'Inkomstenbelasting', kies het belastingjaar en open het formulier Opgaaf werkelijk rendement.

Geen brief gehad? Zoek dan op je aanslag het bedrag 'Voordeel sparen en beleggen' op. Dat is hetzelfde als je fictieve rendement.

Tel je werkelijke rendement op: ontvangen rente, dividend en huur, plus of min de waardeverandering van je bezittingen, ook als je niets hebt verkocht, en min de rente die je betaalde op schulden in box 3. Beheer- en advieskosten mag je niet aftrekken.

Is je werkelijke rendement lager dan het fictieve, dien het formulier dan in. Voor 2021 moet dat vóór 31 december.

De definitieve aanslag krijg je binnen 24 weken na de brief waarin staat dat je je werkelijke rendement mag doorgeven.

Dit gaat alleen over oude jaren. Wat de box 3-plannen voor 2027 betekenen en waarom je saldo op 1 januari telt, lees je in ons eerdere stuk Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken.