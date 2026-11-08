Ferrari-coureurs Hamilton en Leclerc leggen ruzie bij

SÃO PAULO (ANP/RTR) - Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben hun onderlinge irritaties uitgesproken. Dat hebben de beide coureurs van Ferrari gedaan in een bijeenkomst met hun teambaas Fred Vasseur bij de Grote Prijs van São Paulo.

Een gesprek om de spanningen weg te nemen was nodig na de Grote Prijs van Mexico-Stad, waar de twee coureurs in de openingsronde eerste en tweede lagen en toch elkaar aanreden. Hamilton gaf de schuld aan Leclerc en liet zijn frustraties voor iedereen hoorbaar de vrije loop.

"Charles en ik hebben de lucht geklaard", zei zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. "We zijn gaan zitten en hebben de kwestie uit de wereld geholpen. Er zijn geen eisen gesteld en we kijken nu vooruit. Er is nog steeds enorm veel respect voor elkaar."

"We willen allebei voor de ander eindigen en soms doen we dingen misschien niet helemaal goed", zei Leclerc. "Het is prima om het af en toe oneens te zijn over hoe je naar bepaalde zaken kijkt. Erover praten helpt enorm."