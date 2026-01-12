Het Sinterklaasjournaal krijgt Machiavelliprijs 2025

DEN HAAG (ANP) - De Machiavelliprijs 2025 is toegekend aan Het Sinterklaasjournaal. Dat heeft het bestuur van Stichting Machiavelli maandag bekendgemaakt. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie.

Het Sinterklaasjournaal ontvangt de prijs volgens de jury omdat "het programma al 25 jaar een vaste en verbindende waarde is in de Nederlandse samenleving. Het is uitgegroeid tot een jaarlijks ijkpunt, dat voor jong en oud, kijkers met en kijkers zonder kinderen, dagelijkse magie en gespreksstof oplevert." De jury zegt dat het programma "zich scherp, humorvol én met een uitzonderlijke maatschappelijke sensitiviteit beweegt op het snijvlak van traditie en verandering, altijd met een eigenzinnige en verrassende invulling."

Ook stelt de jury met klem dat het "uitzonderlijk knap is hoe Het Sinterklaasjournaal op meerdere niveaus communiceert: in eenvoudige taal, toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen, zonder aan scherpte in te boeten". De uitreiking vindt plaats op 25 februari.

Eerdere prijswinnaars waren Saskia Belleman, Johan Remkes, Marion Koopmans en Diederik Gommers, journalistiek collectief Bellingcat, koningin Máxima en bondscoach Bert van Marwijk.