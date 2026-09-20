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Het slechtste en beste van rijk zijn

Samenleving
door Monique Smits
zondag, 20 september 2026 om 11:13
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Als een miljonair wordt gevraagd wat de 'slechtste' en de 'beste' kant is van rijk zijn, dan verwacht je dat het antwoord respectievelijk 'niets' en 'alles' is. Maar dat gaat niet altijd op.

Aan rijk zijn kleven ook tal van nadelen. Op de vraag- en antwoordsite Quora noemt een Amerikaanse miljonair (onbekend of het een man of vrouw is) van in de dertig die fortuin maakte in de it-business er vier: Rijk zijn is waarschijnlijk niet de moeite waard. Maar zodra je het bent, wil je het ook blijven.’
Het maakt je lui ‘Nu ik niet meer hoef te werken, doe ik bijna niets anders dan internetten. Op den duur wordt dat meer dan vervelend.’
Je wilt steeds meer geld ‘Ondanks dat ik rijk ben, ben ik niet tevreden. Ik verlang naar meer.’
Je wordt arrogant ‘Ik wil worden behandeld als een vorst als ik 1000 dollar per nacht betaal voor een hotelsuite of 500 dollar voor een diner in een restaurant met 3 sterren. Ik word kwaad als dat niet gebeurt.’
Je hebt geen echt doel meer ‘Ik heb mijn ultieme doel al bereikt en ik heb gepiekt. Wat moet ik nu nog doen? Ik kan wat liefdadigheidswerk gaan doen, maar dat is niet intellectueel stimulerend genoeg.
Ik denk dat ik een beter mens ben als ik niet zoveel geld maar een gewone baan zou hebben. Maar het is onmogelijk om het geld op te geven.
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