Hezbollah bevestigt dood woordvoerder door Israëlische aanval

TEL AVIV (ANP/DPA) - Hezbollah bevestigt dat door een Israëlische aanval in Beiroet zondag zijn woordvoerder, Mohammed Afif, is gedood. De pro-Iraanse groep zei op Telegram dat Afif een "pijler" was van Hezbollah's media- en politieke werk.

Afif was een van de weinige overgebleven publiekelijk bekende gezichten van Hezbollah na de moord op de leider van de groep en leidde onlangs nog persconferenties. Afif onderhield contacten tussen Hezbollah en de media en verstrekte ook informatie aan buitenlandse journalisten.

Ook het Israëlische leger bevestigde de dood van Afif. Het leger "voerde een precieze, op inlichtingen gebaseerde aanval uit in het gebied van Beiroet en schakelde de terrorist Mohammed Afif uit". Afif was "direct betrokken bij de terroristische activiteiten van Hezbollah tegen de staat Israël", aldus het leger dat Afif beschreef als "hoofdpropagandist" van de door Iran gesteunde militante groep.

Het bombardement trof een dichtbevolkte buurt in de Libanese hoofdstad. De autoriteiten spreken over zeker nog drie doden en veertien gewonden.