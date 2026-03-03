Hezbollah meldt aanval op bases Israël

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese organisatie Hezbollah meldt dat het aanvallen heeft uitgevoerd op drie Israëlische bases. Dat zou een reactie zijn op "criminele" Israëlische aanvallen op doelen in Libanon.

Bij de aanvallen zijn drones en raketten ingezet, meldt Hezbollah, een bondgenoot van Iran. De doelen waren de bases Ramat David en Meron in Israël en een basis op de Golanhoogten.

De Israëlische krijgsmacht meldde dinsdag dat het nieuwe aanvallen uitvoert op Beiroet in Libanon en de Iraanse hoofdstad Teheran.