VN: tientallen burgerdoden in Afghanistan sinds begin conflict

KABUL (ANP) - De opgelaaide strijd met Pakistan heeft in Afghanistan aan zeker 42 burgers het leven gekost. Ook raakten in enkele dagen tijd 104 mensen gewond, onder wie vrouwen en kinderen. Dat meldt VN-missie UNAMA, die benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers.

De slachtoffers vielen onder meer door luchtaanvallen en door de beschietingen in het grensgebied. Duizenden huishoudens sloegen op de vlucht en het stopzetten van voedseldistributie in getroffen gebieden treft 160.000 mensen, staat in een verklaring.

De gevechten begonnen eind vorige maand. Pakistan verwijt het door de Taliban bestuurde buurland niet op te treden tegen gewapende groepen die aanslagen uitvoeren in Pakistan.

Ook elders in de regio is het onrustig. "Aan de westelijke grens van Afghanistan met Iran wordt een mogelijke toename van het aantal terugkerende Afghanen verwacht, wat de humanitaire middelen nog verder onder druk zal zetten", waarschuwt de missie van de Verenigde Naties.