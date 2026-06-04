Hezbollah verwerpt staakt-het-vuren met Israël

BEIROET (ANP/AFP) - Hezbollah verwerpt het staakt-het-vuren met Israël. Die boodschap heeft de militante groepering overgebracht aan de Libanese regering, meldt persbureau AFP op gezag van een ingewijde.

Israël en de Libanese regering kwamen in Washington woensdagavond lokale tijd tot een akkoord. Dat moest een opmaat zijn naar een verder bestand. Hezbollah, dat weliswaar een politieke tak heeft maar niet deelnam aan die onderhandelingen, zou op grond van de overeenkomst zich moeten terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël houdt zich daar op en kondigde afgelopen weekend aan verder noordwaarts te trekken.

In die delen van Libanon, ten zuiden van de rivier de Litani, zouden vervolgens veiligheidszones worden ingericht, waar het Libanese leger dan toeziet op het staakt-het-vuren. Libanon kondigde vrijwel gelijktijdig met de verwerping van Hezbollah aan te zijn begonnen met het inrichten van die zones.

Voorwaarde voor het akkoord was het volledig staken van de aanvallen door Hezbollah.