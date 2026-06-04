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Demonstranten dringen parlement Brussel binnen

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 16:03
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - Enkele demonstranten die in Brussel ageren tegen de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs zijn donderdagmiddag het parlement van de Franse Gemeenschap binnengedrongen. Daar wordt gestemd over de bezuinigingen op het Franstalige basis- en voortgezet onderwijs in België. De betogers staken binnen rookbommen af, waardoor het brandalarm afging. Daarop werd de zitting kort onderbroken.
Volgens een fotograaf van het Belgische persbureau Belga werd de politie ingeschakeld om het parlement te beveiligen. De politie heeft traangas en een waterkanon ingezet om de betogers buiten het parlementsgebouw uit elkaar te drijven.
Eerder op de dag liep de demonstratie in Brussel tegen de voorgenomen bezuiniging al uit de hand. Nadat betogers brand hadden gesticht bij het Centraal Station van Brussel en met vuurwerk hadden gegooid, greep de politie ook in met traangas en waterkanonnen.
De komende jaren moet 300 miljoen euro worden bespaard op het Franstalig basis- en voortgezet onderwijs in België.
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