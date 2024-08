Oud-coach Schippers niet langer welkom op Spelen in Parijs

PARIJS (ANP/RTR) - Rana Reider, de voormalige coach van oud-atlete Dafne Schippers, is niet langer welkom op de Olympische Spelen. Het Canadees Olympisch Comité (COC) nam de Amerikaan, die onder meer de Canadees André De Grasse coacht, zijn accreditatie af na nieuwe beschuldigingen van seksueel en emotioneel misbruik.

Reider kreeg vorig jaar een voorwaardelijke schorsing opgelegd vanwege een "ongepaste seksuele" relatie met een van zijn atleten. Hij kreeg een proeftijd van een jaar die in mei eindigde.

"Op zondag 4 augustus kregen we nieuwe informatie over de geschiktheid van de heer Reider om geaccrediteerd te blijven namens Team Canada voor de Spelen van Parijs. In overleg met Athletics Canada is besloten de accreditatie van de heer Reider in te trekken", meldt het COC.

Schippers werkte vanaf 2017 een kleine twee jaar samen met Reider.