Hilversumse hulpverleners eten oliebol met minister Van Oosten

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 14:32
HILVERSUM (ANP) - Demissionair veiligheidsminister Foort van Oosten bracht woensdag oliebollen naar handhavers en brandweermannen in Hilversum. De VVD-minister wilde de hulpverleners op die manier steunen voor oudjaarsnacht en danken voor hun inzet.
De hulpverleners waardeerden de geste van Van Oosten. "Het is toch een beetje erkenning en dan weet je dat je gezien wordt", zei een brandweerman. "Het is belangrijk dat er oog is voor de hulpverleners, die hebben het meeste te lijden met oud en nieuw", aldus een buitengewoon opsporingsambtenaar.
Van Oosten at bij de brandweer en de boa's een oliebol mee. Hij ging ook met de hulpverleners in gesprek over de uitdagingen van oud en nieuw. "Het aantal incidenten met hulpverleners is toegenomen de afgelopen jaren", aldus Van Oosten. "Maar het is de bedoeling dat iedereen veilig en gezond naar huis kan en dat we allemaal goed aan het nieuwe jaar kunnen beginnen."
