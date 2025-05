Hilversumse wethouder die opstapte om Gaza-conflict terug op post

HILVERSUM (ANP) - De Hilversumse wethouder Bart Heller die afgelopen maart zijn ontslag indiende vanwege een conflict over zijn standpunt over Gaza, is opnieuw benoemd als wethouder (GroenLinks). Het conflict ging over een reactie van Heller op een verzoek om steun te betuigen aan een Israëlische familie van wie een moeder en twee kinderen werden ontvoerd en dit niet overleefden.

De wethouder belichtte daarin het leed van alle kinderen die lijden onder het conflict in Gaza. Opperrabbijn Binyomin Jacobs bestempelde de mail als antisemitisch, wat hij later overigens terugnam. Daarop volgden gesprekken binnen het college en Heller besloot daarna ontslag te nemen. NH Nieuws meldde eerder aan de hand van interne mails dat het plotselinge vertrek tot veel onrust leidde op het gemeentehuis.

Na het ontslag vonden gesprekken plaats die hebben geresulteerd in het opnieuw voordragen van Heller als wethouder. Die voordracht werd woensdagavond tijdens een raadsvergadering met een zeer grote meerderheid gesteund.