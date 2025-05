Joseph volhardt ondanks zoveelste kritiek: NSC-pensioenplan kan

DEN HAAG (ANP) - NSC-Kamerlid Agnes Joseph blijft erbij: het NSC-plan om deelnemers van pensioenfondsen inspraak te geven kan gewoon worden uitgevoerd. Woensdag kreeg ze voor de zoveelste keer kritiek op haar plan, wederom van haar 'eigen' minister Eddy van Hijum (NSC, Sociale Zaken). Eerder kreeg ze al verzengende oordelen van onder meer de Raad van State, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Joseph had haar voorstel aangepast, nadat Van Hijum had gezegd dat het amendement in feite niet uitvoerbaar was. Ondanks de aanpassingen blijft Van Hijum bij het oordeel dat Josephs voorstel tot grote problemen zal leiden, en dat sommige van zijn bezwaren onvoldoende zijn weggenomen. Er zouden extra wetten nodig zijn om het plan uitvoerbaar te maken, wat minstens twee jaar zou kosten.

Volgens Joseph heeft zij "alle punten langsgelopen" die Van Hijum eerder noemde. Zij vindt dat er sprake is van "georganiseerde kritiek" en dat haar plan "gewoon uitvoerbaar" is.