Polen versterkt banden met Zuid-Korea, vooral op defensiegebied

SEOUL (ANP/RTR) - Zuid-Korea en Polen hebben besloten hun banden te versterken, met een grote rol voor defensie. De Poolse premier Donald Tusk zei op bezoek bij de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-Myung dat Zuid-Korea nu na de Verenigde Staten de belangrijkste bondgenoot is van Polen, vooral in de defensie-industrie.

Lee zei dat de samenwerking in de defensie-industrie wordt uitgebreid onder een kaderovereenkomst ter waarde van 44,2 miljard dollar (omgerekend 37,8 miljard euro) uit 2022. Daarin staat dat Zuid-Koreaanse bedrijven wapens zullen leveren aan Polen en dat ze samen militair materieel zullen produceren in Polen, dat zijn leger snel probeert te moderniseren na de Russische inval in Oekraïne.

Tusk zei dat de landen een gedeelde verantwoordelijkheid op zich nemen en een rol moeten spelen in het bijdragen aan wereldvrede en internationale stabiliteit. De leiders spraken ook meer samenwerking af op andere gebieden, bijvoorbeeld infrastructuur en wetenschap.