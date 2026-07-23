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Historische binnenstad Paramaribo is nu bedreigd werelderfgoed

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 13:31
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PARAMARIBO (ANP) - Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed, bevestigt sitemanager Stephen Fokké aan het ANP. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
De 'degradatie' hangt samen met de bouw van twee panden die het aanzicht van het gebied aantasten. Suriname heeft daarbij geen rekening gehouden met aanbevelingen van UNESCO. Ook gaan in het grotendeels houten gebied regelmatig panden verloren door brand.
Het historische centrum van Paramaribo heeft volgens UNESCO een "origineel en zeer karakteristiek stratenplan". Het is een "uniek voorbeeld van het contact tussen de Europese cultuur van Nederland en de inheemse culturen en het leefklimaat van Zuid-Amerika tijdens de jaren van intensieve kolonisatie van dit gebied: de 16e en 17e eeuw."
Heritage Month
De Surinaamse regering reageerde voor zover bekend niet op een brief waarin het Werelderfgoedcentrum haar informeerde over het voornemen tot plaatsing op de lijst van bedreigd werelderfgoed.
Het land viert in augustus voor het eerst de 'Heritage Month' met speciale aandacht voor erfgoed. Het draait daarbij niet alleen om monumenten, historische locaties en archieven, zegt Rachel Pinas, voorzitter van de werkgroep die het evenement organiseert in opdracht van president Jennifer Simons.
De focus ligt "vooral op waar we vandaan komen", aldus Pinas, "en dat is met of zonder een UNESCO-werelderfgoedsite. Het gaat meer om de diepere betekenis van erfgoed: wat we met ons meedragen, wat we hebben meegekregen en hoe we samen verder kunnen bouwen aan natievorming."
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