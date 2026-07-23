Duizenden nieuwe evacuaties door natuurbrand bij Bordeaux

CLAOUEY (ANP) - De autoriteiten evacueren nog eens duizenden extra mensen vanwege de bosbranden nabij de Zuid-Franse stad Bordeaux. Claouey wordt preventief geëvacueerd, meldt het bestuur van het departement Gironde op X. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen. Eerder waren al 12.000 mensen geëvacueerd.

Er woedt een grote brand ten westen van Bordeaux, richting de zee. Er is inmiddels 2400 hectare verbrand, zo staat in de nieuwste update van het bestuur van het departement.

De brandweer zegt tegen BFMTV dat het vuur de gemeente Lège-Cap-Ferret, waar ook Claouey onder valt, tot 300 meter is genaderd. Even naar het noorden lijkt de plaats Le Porge juist goed te zijn weggekomen. "Het vuur stond aan de rand, aan de poorten van het dorp", zegt burgemeester Martial Zaninetti. Brandweerlieden en de draaiende wind zouden voorkomen hebben dat de brand het bewoonde gebied introk.

Justitie doet nog onderzoek, maar denkt vooralsnog dat de brand per ongeluk door menselijk handelen is ontstaan.