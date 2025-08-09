Historische moskee in Zuid-Spaanse Córdoba heropend na brand

CÓRDOBA (ANP/AFP) - De historische moskee in het Zuid-Spaanse Córdoba waar vrijdag brand woedde, is weer open voor het publiek. Dat meldt een woordvoerder van de wereldberoemde Mezquita aan het Franse persbureau AFP.

Het gebouw heropende zaterdag om 10.00 uur lokale tijd. Wel is het gebied waar de brand uitbrak afgezet voor het publiek, aldus de woordvoerder.

De brand zou zijn ontstaan toen de accu van een automatische veegmachine vlam vatte tijdens het schoonmaken. Vrijdagavond zei burgemeester José María Bellido op de televisiezender Cadena dat de brand door snel optreden van de brandweer was geblust. Hoe groot de schade precies is, wordt nog onderzocht.

De Mezquita was ooit de belangrijkste moskee van het toenmalige Moorse Spanje. Inmiddels is het een kathedraal. Het gebouw staat sinds 1984 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Jaarlijks bezoeken ruim 2 miljoen mensen het monument.