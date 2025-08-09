Mexico klaagt over Adidas-sandaal die is vernoemd naar deelstaat

MEXICO-STAD (ANP/RTR) - Mexico klaagt dat het Duitse sportmerk Adidas met een sandaal is gekomen die naar een Mexicaanse deelstaat is vernoemd, zonder dat Mexicanen daar in enige vorm van profiteren. Het gaat om de Oaxaca Slip On van een Mexicaans-Amerikaanse ontwerper die voor het bedrijf werkt, Willy Chavarria. Zijn ontwerp is ook nog eens geïnspireerd op een traditionele inheemse sandaal.

"Grote bedrijven nemen vaak producten, ideeën en ontwerpen over van inheemse gemeenschappen", heeft de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum vrijdag gezegd op een persconferentie. "We bekijken het juridische aspect om hen te kunnen ondersteunen."

Eerder deze week was er al kritiek vanuit de deelstaat Oaxaca zelf. De staat is een belangrijke producent van de traditionele leren sandalen. Maar het ontwerp van Chavarria wordt in China geproduceerd en inheemse ambachtslieden hadden noch erkenning noch enig ander voordeel gekregen van het Duitse concern.

De Mexicaanse onderminister van Cultuur Marina Nunez heeft inmiddels bevestigd dat Adidas contact heeft opgenomen met Oaxacaanse functionarissen om te praten over "genoegdoening aan de mensen van wie is geplagieerd". Het geschil is het recentste in een reeks pogingen van Mexico om zijn traditionele ontwerpen te beschermen tegen mondiale modebedrijven. Eerder kwam Mexico al met soortgelijke klachten tegen Zara-eigenaar Inditex en Louis Vuitton.