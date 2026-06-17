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Hitteplan geldt vanaf donderdag vanwege warm weer

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 12:08
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BILTHOVEN (ANP) - Vanaf donderdag is vanwege het warme weer het Nationaal Hitteplan van kracht in het hele land. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag na overleg met het KNMI.
De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot boven de 30 graden. Met name vrijdag en maandag kan het volgens het KNMI heet worden, met maximaal 35 graden. Het hitteplan maakt mantelzorgers en zorgmedewerkers extra alert op de zorg voor kwetsbare mensen, zoals ouderen en kleine kinderen. Het RIVM raadt hen aan voor voldoende drinken in de buurt te zorgen, mensen te adviseren vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten te gaan en het huis koel te houden.
Vooral 75-plussers zijn een grote kwetsbare groep. Zij kunnen hun lichaamstemperatuur slechter onder controle houden en hebben minder snel een dorstgevoel. Ook mensen met een chronische aandoening, mensen die op straat leven en jonge kinderen zijn kwetsbaar.
Het Nationaal Hitteplan treedt in werking als het KNMI vier dagen achter elkaar 27 graden of meer verwacht. Door de hitte kunnen mensen volgens het gezondheidsinstituut last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Ook dreigen ernstigere gezondheidsproblemen, zoals uitdroging of hitteberoerte. De laatste keer dat het Hitteplan van kracht was, was half augustus vorig jaar.
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