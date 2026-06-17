DekaMarkt boekt verlies door kosten van verbouwing winkels

VELSEN-NOORD (ANP) - DekaMarkt heeft het afgelopen jaar verlies geleden. Dat komt volgens de supermarktketen onder meer door de verbouwing van nieuwe winkels en afschrijvingen op andere posten.

Het nettoverlies van het bedrijf kwam daardoor uit op 29 miljoen euro. Zonder de afschrijvingen en investeringen zou, volgens de supermarktketen zelf, een winst van 8 miljoen euro overgebleven zijn. Voor volgend jaar verwacht het bedrijf winstgevend te zijn.

De omzet van de supermarktketen van 2025 daalde ten opzichte van 2024, mede door het stopzetten van tabaksverkopen. Die zijn sinds 1 juli 2024 verboden. In totaal verkocht DekaMarkt voor 827 miljoen euro aan producten, 3 procent minder dan een jaar eerder.

Vernieuwen winkels

De komende jaren richt DekaMarkt zich op het verder vernieuwen van zijn winkels. Op dit moment heeft het bedrijf zeven van de ongeveer honderd filialen omgebouwd. De supermarktketen meldt dat in die winkels de omzet significant is gestegen, maar concrete cijfers geeft het bedrijf daarbij niet.

Het bedrijf hoopt met de verbouwingen de winstgevendheid te vergroten en ook zijn marktaandeel verder uit te breiden. Dat laatste kan volgens de keten ook door overnames. Het geschatte marktaandeel van DekaMarkt in het Nederlandse supermarktlandschap is rond de 2 procent.

DekaMarkt werd in 1941 opgericht door Dirk Kat en heeft inmiddels meer dan honderd winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Flevoland.