Hitteprotocol Rijkswaterstaat van kracht in Brabant en Limburg

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat heeft voor maandag het hitteprotocol ingesteld voor Limburg en Noord-Brabant. Dat betekent dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar "een veilige locatie met voorzieningen" worden gebracht, zegt een woordvoerder. Denk aan een tankstation of parkeerplaats.

Het hitteprotocol is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. Rond 11.30 uur was de temperatuur van het wegdek op enkele plekken in de twee provincies al opgelopen tot boven de 38 graden, blijkt uit actuele gegevens op rijkswaterstaatstrooit.nl. Bij hoge buitentemperaturen kan het meer dan 50 graden worden.

De komende dagen houdt Rijkswaterstaat de weersverwachting nauwlettend in de gaten om te zien of het hitteprotocol moet worden uitgebreid. Ook benadrukt de organisatie dat het de verantwoordelijkheid is van automobilisten om goed voorbereid op pad te gaan. "Neem extra water mee en een paraplu die je bij pech kunt gebruiken als parasol."