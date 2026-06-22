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Geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport door storing

Economie
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 13:37
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EINDHOVEN (ANP) - Er is momenteel geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport. Dat meldt de luchthaven op zijn website. Door een storing kunnen vliegtuigen niet opstijgen en landen, wat leidt tot vertragingen en annuleringen. Volgens Omroep Brabant gaat het om een storing in de luchtverkeerstoren op Vliegbasis Eindhoven.
Onder meer vluchten vanaf Barcelona en Ibiza moesten noodgedwongen uitwijken naar Rotterdam. Andere aankomende vluchten hebben momenteel de status vertraagd. Ook vertrekkende vluchten zijn vertraagd.
Het is nog niet bekend hoe lang de storing precies duurt. Eindhoven Airport was niet direct bereikbaar voor commentaar.
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