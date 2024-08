Waarom je magnetron vol ongezonde beestjes zit

Je denkt dat ongewenste beestjes in de magnetron wel sterven, net als in de over. Dat is een vergissinge: de over is heet, de magnetron veel minder. In de magnetron is het juist heel geriefelijk voor beestjes.

Hoewel de microgolfstraling in magnetrons niet-ioniserend is en daardoor geen biologische moleculen beschadigt, kan het de bacteriën alleen doden als de temperatuur van het voedsel hoog genoeg is. Hierdoor kunnen micro-organismen zoals bacteriën zich gemakkelijk in de magnetron ophopen, vooral als deze niet regelmatig wordt schoongemaakt.

Welke bacteriën vind je in de magnetron?

Gezinskeukens: Hier zijn bacteriën zoals de darmbacterie Klebsiella, de antibioticaresistente Acinetobacter, en de bodembacterie Rhizobium gevonden. Deze bacteriën lijken op micro-organismen die vaak op andere keukenoppervlakken voorkomen.

Hier zijn bacteriën zoals de darmbacterie Klebsiella, de antibioticaresistente Acinetobacter, en de bodembacterie Rhizobium gevonden. Deze bacteriën lijken op micro-organismen die vaak op andere keukenoppervlakken voorkomen. Gedeelde ruimtes : In kantines en bedrijfskeukens werden bodembacteriën zoals Arthrobacter en Methylobacterium aangetroffen. Ook de Rothia-bacterie, die ziekten kan veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, werd hier gevonden.

: In kantines en bedrijfskeukens werden bodembacteriën zoals Arthrobacter en Methylobacterium aangetroffen. Ook de Rothia-bacterie, die ziekten kan veroorzaken bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, werd hier gevonden. Laboratoria: Hier is de grootste diversiteit aan micro-organismen ontdekt, waaronder de hardnekkige bacteriën Nonomuraea en Deinococcus, die bekend staan om hun weerstand tegen straling en extreme temperaturen.

Het is dus echt nodig om de magnetron net als andere keukenoppervlakken schoon te houden. Dit voorkomt dat voedselresten achterblijven waar bacteriën op kunnen gedijen. Het regelmatig schoonmaken van de magnetron met een doekje na elk gebruik is een eenvoudige maar effectieve manier om de groei van bacteriën te minimaliseren.