De lange zomer is nu echt voorbij. De zon is onder gegaan en het gaat wel een aantal maanden duren voor je weer op je favoriete plekje bij kunt kleuren.

Dus goede raad kom uit de drogist. Zelfbruiner i s dé oplossing voor wie in de herfst of winter een gezonde tint wil, zónder zon. Maar hoe voorkom je strepen, vlekken en oranje handen? Hier vind je een stappenplan en concrete, actuele producttips.

Een egaal resultaat begint met een goede voorbereiding. Scrub je huid altijd vooraf, want dode huidcellen zorgen voor een ongelijkmatige kleur. Besteed extra aandacht aan je enkels, ellebogen en knieën: deze plekken zijn vaak droger en pakken daardoor snel te donker uit. Smeer ze vlak voor het tannen in met bodycrème.

Gebruik bij het aanbrengen altijd een speciale tanning handschoen. Dat voorkomt bruine handpalmen en zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Werk in dunne laagjes en gebruik kleine, ronddraaiende bewegingen. Wacht na het insmeren minstens vijftien minuten voordat je je aankleedt, om vlekken te voorkomen.

Collistar Zelfbruiner: snel, streeploos en prettig in gebruik volgens recent testpanel.

Vani-T Liquid Sun Mousse: voor een tropische teint die op elke huid werkt, zelfs gevoelig.

Rose & Caramel Tan Drops: ideaal om door je dagcrème te mengen voor een subtiel resultaat.

Let er op dat je niet direct doucht na het tannen. Geef de formule acht uur de tijd om goed in te trekken. Vergeet ook je handen grondig te wassen na gebruik. Wil je je gezicht bruinen, kies dan voor een speciaal product voor het gezicht—deze zijn milder en zorgen dat de kleur natuurlijk blijft.

Strepen komen vooral door te veel product ineens, droge plekken of het product niet goed uitsmeren. Pak het systematisch aan, hydrateer dagelijks en herhaal zonodig de behandeling voor een intense, maar natuurlijk ogende glow.