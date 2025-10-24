Van Hijum (NSC) heeft spijt: ‘Hadden we niet moeten doen’

Eddy van Hijum, de lijsttrekker van een partij zonder aanhang, heeft er spijt van dat de NSC in zee is gegaan met de PVV, VVD en BBB. In het RTL Ontbijtnieuws zegt hij dat “niet mogelijk gebleken is om echt serieuze stappen te zetten in de samenwerking”.

Het kabinet waarin NSC meedeed, hield het nog geen jaar vol. Eerst stapte de PVV op, daarna volgde NSC zelf. Van Hijum noemt het een pijnlijke les. “Er is het afgelopen jaar veel misgegaan,” erkent hij. “Dat trekken we onszelf ook aan. Ik trek het mezelf ook aan dat wij überhaupt in zee zijn gegaan met de PVV, want het is niet mogelijk gebleken om daar echt serieuze stappen te zetten. Dat hadden we niet moeten doen.”

Vertrouwen geschaad

Volgens Van Hijum stapte NSC in het kabinet met goede bedoelingen. “We wilden het vertrouwen van de burger in de politiek herstellen,” zegt hij, “maar dat is duidelijk niet gelukt.” Wat een naïviteit van NSC-oprichter Pieter Omtzigt en getrouwen om te denken dat je het publieke vertrouwen in de politiek zou kunnen herstellen door met populistische praatjesmakers als Geert Wilders, Caroline van der Plas en Dilan Yesilgöz een kabinet te smeden.

Ondanks de klap in de peilingen hoopt de partijleider op een tweede kans. “Wij vragen burgers toch: geef ons alsjeblieft die kans om wel met die noodzakelijke veranderingen aan de slag te gaan,” zegt Van Hijum. “En vanuit de Tweede Kamer de regering daar ook scherp op te controleren, onrecht te blijven aankaarten, misstanden te blijven aankaarten.”

‘Dicht tegen een zetel aan’

RTL-verslaggever Marieke van de Zilver wees Van Hijum erop dat NSC momenteel op nul zetels staat in de peilingen. Maar volgens hem is dat te negatief voorgesteld. “Dat ben ik zeker niet met je eens,” reageert hij. “We zitten echt heel dicht tegen die ene zetel aan. Dat zien we ook aan onderliggende cijfers. Dat merk ik ook op straat.”