Dit is wat écht helpt tegen constipatie (en het zijn niet per se vezels)

Wetenschap
door Andrei Stiru
vrijdag, 24 oktober 2025 om 12:16
Jarenlang kregen mensen met constipatie hetzelfde advies: eet meer vezels en drink meer water. Maar volgens nieuw onderzoek wordt het verhaal veel te simpel voorgesteld.
De British Dietetic Association bekeek maar liefst 75 wetenschappelijke studies met in totaal duizenden deelnemers. De organisatie kwam vervolgens met een lijst van 59 aanbevelingen over wat wel en niet werkt tegen chronische constipatie. En die lijst ziet er heel anders uit dan je zou denken.

Wat helpt er dan wel?

Ten eerste: niet alle vezels zijn gelijk. Psylliumvezels (die vaak als supplement worden verkocht) blijken wel degelijk effectief, maar voor andere vezelsoorten vonden de onderzoekers geen duidelijk bewijs. Verassend genoeg was er maar één studie te vinden naar het effect van een algemeen vezelrijk dieet en dat is véél te weinig om stevige conclusies te trekken.
Wat wél goed werkt zijn magnesiumoxide-supplementen. Die verhogen het aantal stoelgangen met maar liefst 3,7 per week en maken de ontlasting zachter. Ook kiwi’s bleken effectief: twee tot drie stuks per dag lijken wonderen te doen voor de stoelgang. Verder helpen bepaalde stammen probiotica (zoals Bifidobacterium lactis), roggebrood (zes tot acht sneetjes per dag) en mineraalrijk water.

En wat helpt niet?

Populaire middelen zoals senna-supplementen bleken niet effectief. Ook synbiotica (combinaties van pro- en prebiotica) lieten geen effect zien. Volgens de onderzoekers is er wel meer onderzoek nodig naar wat wel en niet werkt. Zij menen dat de meeste aanbevelingen zijn gebaseerd op bewijs van lage kwaliteit.
Bron: Journal of Human Nutrition and Dietetics
