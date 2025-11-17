Hoekstra benadrukt leiderschapsrol EU op klimaattop in Belém

BELÉM (ANP) - De Europese Unie vervult nog altijd een belangrijke leiderschapsrol in de onderhandelingen die momenteel gaande zijn tijdens de klimaattop in het Braziliaanse Belém, verzekert Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat). Met twijfels van milieuorganisaties over de opgestelde doelen voor 2035 en 2040 is hij het niet eens. "Kijk naar wat hier echt op tafel ligt in termen van ambities en plannen", zegt hij. "Met uitzondering van Groot-Brittannië is er niemand die net zoveel doet als de Europese Unie."

De Europese klimaatchef is stellig over mooi klinkende beloften van andere landen op de klimaattop die zeggen dat de klimaatambities omhoog moeten. "Kijk niet naar wat mensen zeggen, maar kijk naar wat ze doen." Hoekstra zegt dat andere landen "van harte uitgenodigd" zijn om de klimaatplannen van de EU te evenaren.

"Wij doen ons uiterste best om onze 6 procent van de wereldwijde uitstoot te verminderen", zei de Eurocommissaris verder. "Maar Europa kan het niet alleen."