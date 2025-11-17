Aandelenkoersen Damrak opnieuw over breed front omlaag

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenkoersen op het Damrak gingen maandag over een breed front omlaag, na de stevige verliezen vorige week. Een negatieve start van Wall Street droeg niet bij aan een verbetering van de stemming in Amsterdam.

Techinvesteerder Prosus voorspelde een sterke winstgroei over het afgelopen halfjaar, maar daar waren beleggers niet van onder de indruk. Het aandeel zakte 2 procent. Het concern schrijft de hogere winst toe aan groeiende e-commerceactiviteiten en een stijging van de waarde van het belang in het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent. Exclusief de verkoop van een deel van het belang in Tencent denkt Prosus dat de winst in de zes maanden tot eind september met 20 tot 29 procent is gestegen.

De AEX-index eindigde 0,7 procent lager op 945,37 punten. Vrijdag verloor de hoofdindex al 1 procent. De MidKap verloor 1 procent op 864,08 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 1,3 procent.