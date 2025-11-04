ECONOMIE
Media: verdachten moord Sherwin Peterhof aangehouden in Suriname

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 11:06
anp041125065 1
PARAMARIBO (ANP) - In Suriname zijn op verzoek van Nederland twee verdachten van de moord op Sherwin Peterhof aangehouden, melden onder meer nieuwssite Waterkant en het AD. De 42-jarige man en de 57-jarige vrouw zullen worden uitgeleverd aan Nederland.
Het lichaam van de 41-jarige Peterhof werd deze zomer gevonden in het Belgische Meer, net over de grens bij Breda. Hij was daar begraven in een maïsveld.
De Nederlandse politie verspreidde vorige week foto's van de twee verdachten: Denise S. uit Paramaribo en Claimond M. uit Rotterdam. Er werd 15.000 euro uitgeloofd voor tips die naar hun arrestatie zouden leiden.
Eerder werden in Nederland al vijf verdachten aangehouden in het onderzoek naar de moord.
