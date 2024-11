Hof begint aan meerdaags proces fatale schietpartij zorgboerderij

ROTTERDAM (ANP) - Het gerechtshof begint vrijdag aan de inhoudelijke behandeling van de zaak over de dodelijke schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. De 40-jarige John S. uit Oud-Alblas kreeg vorig jaar van de rechtbank levenslang opgelegd. Het Openbaar Ministerie en de verdachte gingen in hoger beroep tegen dit vonnis.

Op 6 mei 2022 schoot S. een 34-jarige medewerkster van de zorgboerderij Tro Tardi en een 16-jarig meisje dood. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. Verschillende mensen waren getuige van het bloedbad en vluchtten het weiland of de stallen in. Twee dagen ervoor had S. een 60-jarige schoenmaker doodgeschoten in zijn winkel aan de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Het slachtoffer had S. ontmoet via een homo-chatapp.

De beroepszaak gaat niet over de bewezenverklaring van de drie moorden en twee pogingen daartoe, maar alleen over de opgelegde levenslange celstraf. Het OM had een celstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging geëist en is het niet eens met de motivering van de rechtbank. Die noemde de combinatie van een tijdelijke celstraf en een tbs-maatregel "geen alternatief".

In maart dit jaar wees het hof een psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum (PBC) aan om de vraag te beantwoorden of tbs met dwangverpleging nog wel zinvol en kansrijk is na een celstraf van dertig jaar.

Voor de zittingen wijkt het hof Den Haag uit naar de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Op de eerste zittingsdag bespreekt het hof de feiten en luistert naar de deskundigen. De zaak gaat verder op dinsdag 19 november met het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden. De aanklager in hoger beroep presenteert dinsdag 26 november de visie van het OM en maakt de strafeis bekend. De uitspraak van het hof volgt in december.