Hof beslist dinsdag over onderzoek apparaten Marengo-kroongetuige

SCHIPHOL (ANP) - Het gerechtshof Amsterdam beslist aanstaande dinsdag of, en zo ja in hoeverre, er onderzoek moet worden gedaan naar gegevensdragers die in de cel van Marengo-kroongetuige Nabil B. zijn gevonden. Begin deze maand werd duidelijk dat B. in detentie onder meer beschikte over een iPad met internetverbinding en opnameapparatuur. Advocaten van medeverdachten zijn hier zeer verbolgen over. Volgens hen kan dit gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van de kroongetuige, die inmiddels op vrije voeten is omdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Deze week zijn tijdens zittingen in het omvangrijke liquidatieproces Marengo meerdere verzoeken gedaan voor nader onderzoek en ook om de kroongetuige zelf nog eens aan de tand te voelen. Het Openbaar Ministerie liet weten dit allemaal niet nodig te vinden. "Niet alles wat rondom de kroongetuige gebeurt, is relevant voor de strafzaken", zei de advocaat-generaal donderdag tijdens de zitting in de beveiligde rechtbank op Schiphol.

De advocaat van de kroongetuige liet begin deze maand al weten dat de tablet in de cel lange tijd was gedoogd, iets wat door het OM overigens wordt tegengesproken. Eerder bleek al dat B. stiekem een iPhone in zijn cel had waarmee hij met de buitenwereld communiceerde. Ook was er eerder sprake van dat B. onder meer een dongel had, maar daarover is geen opheldering gekomen.

Het bewijs in Marengo steunt voor een groot deel op belastende verklaringen die de kroongetuige heeft afgelegd over hoofdverdachte Ridouan Taghi en medeverdachten. B. liet zich in 2017 aanhouden toen hij vreesde klem te zitten tussen de vermoedelijke organisatie van Taghi en de nabestaanden van een slachtoffer van een vergismoord. In ruil voor zijn verklaringen kreeg hij strafvermindering.