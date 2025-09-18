ECONOMIE
Hof doet op 6 november uitspraak in zaak tegen Staat om Gaza

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 12:11
DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof doet op 6 november uitspraak in de zaak tegen de Nederlandse Staat, waarin organisaties eisen dat Nederland meer moet doen om een genocide in de Gazastrook te voorkomen. Eerder had het hof nog gezegd dat er 8 oktober een uitspraak zou komen.
Volgens het gerechtshof in Den Haag wordt later uitspraak gedaan omdat de Hoge Raad op 3 oktober uitspraak doet in een zaak over de levering van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen naar Israël. Vorig jaar oordeelde het gerechtshof dat Nederland moest stoppen met het leveren van F-35-onderdelen met Israël als eindbestemming. De Staat ging daartegen in cassatie.
"De beslissing van de Hoge Raad in de F-35 zaak kan van belang zijn voor de uitspraak van het hof in de onderhavige zaak. Dat is de reden dat het hof de uitspraakdatum uitgesteld heeft", staat in een verklaring.
De uitspraak is schriftelijk. De zaak is aangespannen door de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq samen met negen andere organisaties.
